Kamilla Aarsvoll Bø sendte laget sitt i ledelsen da hun satte inn 1-0-målet etter kun sju minutters spill. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 1-0.

Sikret seieren

Etter 38 minutter ble vondt til verre for Øygarden 7er, da Lome doblet ledelsen for Juristforeningen 7er. Samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Juristforeningen 7er tre minutter senere. Madeleine Hellesund Rossnes reduserte for Øygarden 7er etter et kvarter av andreomgangen, og seks minutter senere reduserte Øygarden 7er da Kaja Renolen Haugen satte inn 2-3-målet. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 3-2.

Samme tabellplassering for bortelaget

Etter søndagens kamp er Juristforeningen på andreplass på tabellen med 21 poeng, mens Øygarden ligger på tredjeplass med 15 poeng.

Trond Wiberg Krohn Sagstad var kampleder.

2. juni skal Juristforeningen møte Frøya, mens Øygarden møter Fana.