Etter 19 minutters spill tok Trauma ledelsen ved Dardan Dreshaj. Et kvarter før sidebytte ble vondt til verre for Jerv 2, da samme spiller doblet ledelsen for Trauma. Preben Skeie reduserte til 1-2 for hjemmelaget fem minutter senere. Da lagene gikk i garderoben etter 45 minutter, var stillingen 1-2.

Jerv 2 tok alle poengene

Noen minutter etter hvilen sørget Rayyan Ahmed Echkantena for balanse i regnskapet med sin 2-2-scoring. Han hadde nettopp blitt byttet inn. Samme spiller scoret igjen da han gjorde 3-2 noen minutter ut i andreomgangen, og Josias Furaha scoret 4-2-målet etter 70 minutter. Samme mann økte til 5-2 for Jerv 2 seks minutter senere. Etter 90 minutters spill vartet Dreshaj opp med hattrick. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 5-3.

Traumas Mads Madsen pådro seg gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter mandagens kamp er Jerv 2 nummer ni på tabellen med sju poeng, mens Trauma er på sjuendeplass med tolv poeng.

Are Wroldsen Ribe var dommer i kampen.

Trauma spiller neste kamp mot Froland 1. juni, mens Jerv 2 prøver seg mot Lyngdal to dager senere.