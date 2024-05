Sylva Støbet Lande-Moen sendte Tingvoll/Kvass/Ulvungen foran da hun satte inn 1-0 etter 13 minutters spill, og Almvik scoret og doblet ledelsen for Tingvoll/Kvass/Ulvungen. Samme spiller økte til 3-0 for Tingvoll/Kvass/Ulvungen tre minutter senere, og Tingvoll/Kvass/Ulvungen-angriperen sikret seg hattrick da hun la på til 4-0 etter 17 minutter. Like etterpå scoret Almvik igjen da hun gjorde 5-0, og Ada Semundseth Olsen økte ledelsen da hun satte inn 6-0 etter 25 minutters spill. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 6-0.

Målbonanaza etter pausen

Seks minutter ut i andre omgang reduserte Dahle/Nordlandet 2 da Cathrine Sæther Dahlen satte inn 1-6-målet. Tingvoll/Kvass/Ulvungen rykket ytterligere ifra da Almvik økte ledelsen sju minutter senere. Etter 53 minutter reduserte Ella Indergaard til 2-7 for Dahle/Nordlandet 2. Almvik satte ballen i nettet og økte ledelsen til 8-2 for Tingvoll/Kvass/Ulvungen. Cathrine Sæther Dahlen scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 3-8 sju minutter senere, og to minutter før slutt reduserte Dahle/Nordlandet 2 ved Sofia Bjørnvik-Lopez. Tingvoll/Kvass/Ulvungen økte ledelsen da Ada Semundseth Olsen satte ballen i nettet fire minutter på overtid. Dermed var stillingen 9-4. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 9-4.

Klatret på tabellen

Etter mandagens kamp er Tingvoll/Kvass/Ulvungen nummer to på tabellen med sju poeng, mens Dahle/Nordlandet 2 er på femteplass med tre poeng.

Ivar Hermann Børset dømte oppgjøret.

I neste runde skal Tingvoll/Kvass/Ulvungen måle krefter med Frei 2 3. juni. Dahle/Nordlandet 2 møter Frei 2 10. juni.