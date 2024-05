Da pausesignalet lød, hadde ingen av lagene fått ballen i mål. Dermed sto det 0-0 midtveis.

Ett poeng til hver

Emma Blomsø Bunes sendte Malvik i ledelsen da hun satte inn 1-0 noen minutter ut i andre omgang, og Malvik var på farten igjen etter 67 minutters spill. De doblet ledelsen da Madelen Smith satte inn 2-0. Ida Nygård reduserte til 1-2 etter 80 minutter, og Sigrid Dragset Lie sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 2-2 fire minutter senere. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 2-2.

Malviks Marit Rustad Røflo pådro seg gult kort.

Samme tabellplassering for bortelaget

Etter mandagens kamp ligger Malvik på sjetteplass på tabellen med tolv poeng, mens Tiller 2 er på fjerdeplass med 14 poeng.

Lars Erik Sandvik var dagens dommer.

3. juni er det ny kamp for Malvik. Da møter de Gimse/Melhus/Gauldal. Tiller 2 skal måle krefter med Levanger samme dag.