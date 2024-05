Ferdinand Krohn Haaland sørget for ledelse da han satte inn 1-0-målet etter bare ti minutter, men sju minutter senere scoret A. Strand for Bømlo. Marcus Thorsen sørget for at Djerv 1919 4 9er tok ledelsen på nytt med sin scoring etter 23 minutters spill, men Bjørn-Kåre Strand sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 2-2 etter 36 minutter. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-2 etter første omgang.

Målshow etter pause

Roger Hovland Lønning sendte Bømlo i ledelsen da han satte inn 3-2 ni minutter etter hvilen, og Rune Vold sørget for Bømlo-jubel da han satte inn 4-2 seks minutter senere. A. Strand satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-2 for Bømlo etter 66 minutters spill, og A. Strand sikret seg hattrick da han la på til 6-2 rett etterpå. Bømlo økte ledelsen da Emil Eidesvik satte ballen i nettet ni minutter før slutt. Dermed var stillingen 7-2, og samme mann scoret sitt andre mål da han gjorde 8-2 ett minutt før full tid. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 2-8.

Djerv 1919 4s Marius Helgesen Boland og Ferdinand Krohn Haaland fikk se det gule kortet. For Bømlo fikk Anker Larsen Strand og Emil Eidesvik gult kort.

Kjempet seg opp til tredjeplass

Etter torsdagens kamp er Djerv 1919 4 på sjetteplass på tabellen med ett poeng, mens Bømlo ligger på tredjeplass med tolv poeng.

Svein Hægland var kampleder.

30. mai skal Djerv 1919 4 møte Nord 3, mens Bømlo møter Falkeid 2.