Malvik tok ledelsen da Birger Tuff scoret etter 22 minutters spill. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-0.

Kamplederen ga rødt

Iver Tuff fikk nettsus og doblet ledelsen for Malvik etter 78 minutter. Malvik måtte fullføre kampen med ti spillere etter at Peder Johanes Solstad ble vist det røde kortet etter 90 minutters spill. Like etterpå ble Vegar Lægran Bratsve (Innherred) sendt av banen da han fikk sitt andre gule kort. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 2-0.

Innherreds Jonas Andre Holberg og Julien Nonstad Le Bozec pådro seg gult kort.

Malvik leder serien

Etter fredagens kamp er Malvik på topp i divisjonen på tabellen med tolv poeng, mens Innherred er nummer fire med sju poeng.

Erlend Tømmerås Røkke dømte oppgjøret.

8. mai er det ny kamp for Malvik. Da møter de Egge. Innherred skal måle krefter med Leksdal 9. mai.