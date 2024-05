Fosen fikk en kjempestart på kampen da Lund sendte laget sitt i føringen før det første minuttet var spilt, men fem minutter senere utlignet Aron Karsten Walseth Arntzen for Stjørna/HIL/Fevåg. Fosen tok ledelsen på nytt da Lukas Jøssund-valsø satte inn 2-1 etter tolv minutters spill, men Arntzen sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 2-2 ni minutter senere. Lund sendte Fosen i ledelsen igjen da han satte inn 3-2 etter 22 minutter. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 3-2.

Målbonanza etter pausen

Noen minutter ut i andreomgangen scoret Håkon Olden for Fosen, og et kvarter før full tid la Guttorm Steinlien Hyllmark på til 5-2 for samme lag. Lund gjorde hattrick like etterpå. Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter dette. Dermed ble sluttresultatet 6-2.

Lund fikk gult kort.

Klatret til tredjeplass

Etter tirsdagens kamp er Fosen på tredjeplass på tabellen med fire poeng, mens Stjørna/HIL/Fevåg er nummer seks med tre poeng.

Erik Hoff Hoøen var dommer i oppgjøret.

14. mai er det ny kamp for Fosen. Da møter de Leksvik. Stjørna/HIL/Fevåg skal måle krefter med Ørland 2 15. mai.