Oskar Dale Ringen sendte Søgne 2 i ledelsen da han satte inn 1-0 etter 20 minutter, men Filip Rive Østhus sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Theodor Benjaminson sendte Søgne 2 i føringen på nytt fem minutter før sidebytte. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 1-2.

Målshow i andre omgang

Noah Fuglestveit Kristensen satte inn 3-1 noen minutter ut i andreomgangen, og tre minutter etter hvilen økte Søgne 2 ved Isak Fladen. Samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-1 for Søgne 2 etter 68 minutters spill, og sju minutter senere økte avstanden mellom lagene da Leonardo Silveira Pereira satte inn 6-1 for gjestene. Åtte minutter før slutt scoret Søgne 2-spilleren igjen da han gjorde 7-1. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 1-7.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter lørdagens kamp ligger Donn 2 på femteplass på tabellen med tre poeng, mens Søgne 2 er på tredjeplass med sju poeng.

6. mai er det ny kamp for Donn 2. Da møter de Våg 2. Søgne 2 skal måle krefter med Lyngdal 2 9. mai.