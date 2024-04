Bare noen minutter ut i første omgang tok Tromsdalen ledelsen ved Engås, og Tromsdalen doblet ledelsen da Leo Sebastian Johansen Holmboe satte inn 2-0 etter 21 minutter. Engås scoret sitt andre mål da han gjorde 3-0 ett minutt senere. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 3-0.

Holdt på føringen etter pause

Oskar Wasmuth Lundblad økte til 4-0 for Tromsdalen noen minutter ut i andreomgangen. Odin Rudå reduserte for Tromsø 5 et kvarter før full tid. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 4-1.

Tromsdalen topper serien

Etter torsdagens kamp er Tromsdalen serieleder på tabellen med tre poeng, mens Tromsø 5 er på tiendeplass med null poeng.

Ken Rune Johansen var dommer i oppgjøret.

Tromsdalen spiller neste kamp mot Tromsø 30. april, mens Tromsø 5 bryner seg på Kvaløya 2 dagen etter.