Etter bare to minutter tok Åfjord ledelsen ved Herman Hagen Nilsen. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 1-0.

Straffemål

Nilsen fikk nettsus og doblet ledelsen for Åfjord noen minutter etter sidebytte, og Zac Aroa Williams la på til 3-0 for Åfjord seks minutter etter hvilen. Ti minutter senere reduserte Leander Singstad Hovde til 1-3 for Ørland 2. etter 57 minutters spill fikk Åfjord straffespark. Jesper Strøm scoret 4-1-målet, og samme spiller økte til 5-1 for hjemmelaget like etterpå. Henrik Søreng Haagensli økte ledelsen da han satte inn 6-1 etter 62 minutter. Sju minutter før slutt ble avstanden mellom lagene mindre da Osama Nasim Khreiba reduserte til 2-6. Vitalii Filippov økte ledelsen for Åfjord da han satte inn 7-2 fire minutter senere, og to minutter før slutt scoret Williams igjen da han gjorde 8-2. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 8-2.

Martin Breivold (Åfjord G16) og Halvor Lysø Olsen (Ørland 2 G16) fikk begge gult kort.

Åfjord topper serien

Etter tirsdagens kamp ligger Åfjord på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Ørland 2 er på tredjeplass med fire poeng.

Morten Hergren dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Åfjord spiller neste kamp mot Leksvik 7. mai, mens Ørland 2 spiller mot Rissa 2/Stadsbygd 2/Vanvik 2 dagen etter.