Verdal/Vinne tok ledelsen da Julie Bekkos scoret allerede etter to minutter. Remyra 2s Amalie Bjørgen Bang var uheldig og scoret selvmål to minutter senere. Et kvarter før sidebytte la en av lagets spillere på til 3-0 for Verdal/Vinne. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-3.

Dominerte andre omgang

Noen minutter ut i andreomgangen reduserte Remyra 2 ved Amanda Reitan-Vemundstad, og en spiller reduserte til 2-3 for hjemmelaget etter 41 minutters spill. Remyra 2-spilleren sørget for balanse i regnskapet da hun satte inn 3-3 like etterpå. Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter dette. Dermed ble sluttresultatet 3-3.

Troner på topp

Etter tirsdagens kamp er Remyra 2 nummer fem på tabellen med fire poeng, mens Verdal/Vinne er på førsteplass med ti poeng.

Per Espen Bjørn var dommer.

7. mai er det ny kamp for Remyra 2. Da møter de Ekne. Verdal/Vinne skal måle krefter med Tangmoen 2/Hegra 2/Skjelstadmark 2 samme dag.