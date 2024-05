Marius Sinethemba Holst Hansen sendte Lyngen/Karnes/Nordkjosbotn foran da han satte inn 1-0 allerede etter ti minutters spill, og Tobias Karlsen fikk nettsus og doblet ledelsen ti minutter senere. Nordreisa 2 reduserte til 1-2 ved Ibrahim Luke et kvarter før pause, og Lennart Karlsen utlignet da han satte inn 2-2. Emilian Salo-Larsen sendte Nordreisa 2 i ledelsen ni minutter senere. Lagene gikk av banen på stillingen 3-0.

Var suverene i andre omgang

Heine Grønvoll-Sommerseth utlignet for Lyngen/Karnes/Nordkjosbotn noen minutter etter sidebytte. Åtte minutter etter hvilen scoret Luke sitt andre mål da han gjorde 4-3, og et kvarter før full tid scoret L. Karlsen igjen da han gjorde 5-3. Georg Andreas Olaussen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-3 for Nordreisa 2 ti minutter senere. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 6-3.

Spennende runde i vente

Johnny Olsen var dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Nordreisa 2 måle krefter med Hamna 2, mens Lyngen/Karnes/Nordkjosbotn møter Tromsdalen 2.