Vestbyen tok føringen da Nikolai Vekseth Larsen satte inn 1-0 etter bare tre minutters spill, men etter 15 minutter scoret Andreas Lundereng Skjefte for Ålen. Ålen tok ledelsen ved Thomas Aune etter 39 minutters spill, men Benjamin Røsvik Sørli sørget for balanse i Vestbyen-regnskapet da han satte inn 2-2 seks minutter senere. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 2-2.

Sendt av banen

Etter 77 minutter tok Vestbyen ledelsen igjen ved Leif Pentti Zahl, men Gaute Lie Grande utlignet da han satte inn 3-3 to minutter før slutt. Fire minutter på overtid ble Joachim Schjølberg Andersen (Vestbyen) vist av banen etter å ha fått sitt andre gule kort. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 3-3.

Ålens Thomas Aune pådro seg gult kort. For Vestbyen fikk Sindre Kavli Hammervold, Skjult personinfo og Leif Pentti Zahl gult kort.

Ålen beholder tolvteplass

Etter fredagens kamp er Ålen på tolvteplass på tabellen med to poeng, mens Vestbyen er nummer fem med elleve poeng.

Knut Brovold var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Vestbyen spiller neste kamp mot Leik 30. mai, mens Ålen møter Byåsen 2 tre dager senere.