Allerede etter to minutter tok Vigør 2 ledelsen ved Benjamin Aron Haugen-Fallesen, og Salaheddin Jameel Kordi fikk nettsus og doblet ledelsen rett etterpå. Vigør 2-spilleren scoret igjen da han gjorde 3-0 etter et kvarter, og Artin Nuhaj økte til 4-0 for Vigør 2 ett minutt senere. En av lagets spillere økte ledelsen da han satte inn 5-0 et kvarter før hvilen, og Vigør 2 økte ledelsen da en spiller satte ballen i nettet fem minutter senere. Dermed var stillingen 6-0. Vigør 2 rykket ytterligere ifra da Natnael Hagos Tesfay økte ledelsen fem minutter før pause, og like etterpå økte avstanden mellom lagene da Abdirahman Said Abdalla satte inn 8-0. Jørgen Norvall Gabrielsen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 9-0 for samme lag. Lagene gikk av banen på stillingen 9-0 etter første omgang.

Målshow i andre omgang

Nicolai Wallerud la på til 10-0 for vertene noen minutter ut i andre omgang, og fem minutter ut i andreomgangen vartet en av lagets spillere opp med hattrick. Fem minutter senere scoret Artin Nuhaj igjen da han gjorde 12-0, og etter et kvarter av andre omgang scoret Benjamin Aron Haugen-Fallesen sitt andre mål da han gjorde 13-0. Fem minutter senere la Nicolai Wallerud på til 14-0 for samme lag, og etter 59 minutter var hattricket et faktum for Artin Nuhaj. Rett etterpå fullførte Benjamin Aron Haugen-Fallesen sitt hattrick, og en spiller scoret sitt fjerde mål da han gjorde 17-0 etter 64 minutters spill. Tre minutter senere økte Vigør 2 ved en av lagets spillere. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 18-0.

Samme tabellplassering for bortelaget

Etter fredagens kamp er Vigør 2 på fjerdeplass på tabellen med seks poeng, mens Våg 2 er nummer fem med to poeng.

Ole Håvard Kjerstison var kampleder.

31. mai er det ny kamp for Vigør 2. Da møter de Donn 2. Våg 2 skal måle krefter med Torridal samme dag.