Madelen Wassæther Kolaas sendte Hitra i ledelsen da hun satte inn 1-0 allerede etter tre minutter, men Ada Sofie Jensen-Berget utlignet da hun satte inn 1-1. Leksvik tok ledelsen da Sara Linnea Aalberg satte inn 2-1 to minutter senere. Mina Marie Sandvik Thorvaldsen var uheldig og satte ballen i eget mål for Hitra etter et kvarter. Fem minutter senere økte avstanden mellom lagene da Sandra Berget satte inn 4-1, og etter 23 minutter økte avstanden mellom lagene da Rikke Emilie Berg Finsmyr satte inn 5-1 for Leksvik. Johanne Løkken Rosvold økte ledelsen da hun satte inn 6-1 sju minutter senere. Noen minutter før pause scoret samme spiller sitt andre mål da hun gjorde 7-1, og resultatet sto seg til hvilen. Lagene gikk av banen på stillingen 7-1 til pause.

Målbonanza etter pausen

Finsmyr scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 8-1 fem minutter ut i andre omgang, og Jensen-Berget scoret igjen da hun gjorde 9-1 seks minutter senere. Finsmyr fikk sitt hattrick etter 48 minutters spill, og samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 11-1 for hjemmelaget. Leksvik økte ledelsen da Finsmyr satte ballen i nettet etter 63 minutter. Dermed var stillingen 12-1. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 12-1.

Leksvik leder serien

Etter søndagens kamp er Leksvik på førsteplass på tabellen med 21 poeng, mens Hitra er nummer seks med null poeng.

Trond Sakshaug var dommer.

5. juni er det ny kamp for Leksvik. Da møter de Malvik 2/Hommelvik 2. Hitra skal måle krefter med Charlottenlund 2 6. juni.