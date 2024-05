Trond tok ledelsen ved Herman Hammerfjell-Haugan etter 35 minutters spill. Etter halvspilt kamp sto det 1-1.

Straffemål

Akin-Ola Immokuede Jacobs fikk nettsus og doblet ledelsen for Trond fem minutter ut i andre omgang, og to minutter senere scoret Trond-spilleren igjen da han gjorde 3-0. Herman Hammerfjell-Haugan (Trond G14) scoret fra straffemerket et kvarter før full tid. Like etterpå reduserte Freidig da Oliver Høyem Olufsen satte inn 1-4-målet. Etter 60 minutter la William Alexander Brekke på til 5-1 for Trond. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 1-5.

Johan Røsten fikk gult kort.

Samme tabellplassering for bortelaget

Freidig hadde tatt poeng i alle kampene sine hittil i sesongen før møtet med Trond G14.

Etter søndagens kamp er Freidig på andreplass på tabellen med tolv poeng, mens Trond ligger på femteplass med åtte poeng.

Håvard Ophaug var dommer i kampen.

I neste runde skal Freidig måle krefter med Tynset 2. juni, mens Trond møter Ranheim samme dag.