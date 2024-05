Tobias Hatlehol sørget for at Brattvåg/Norborg/Ravn fikk en drømmestart på oppgjøret da han satte ballen i mål allerede etter ni minutters spill, og etter 21 minutter doblet Brattvåg/Norborg/Ravn ved Nicholas Akbar Kvammen. Etter halvspilt kamp sto det 0-2.

Holdt unna

Noen minutter ut i andreomgangen reduserte Sykkylven ved Ismail Abdulqadir Amin-Osman. Arman Maksumic sørget for at stillingen var 3-1 to minutter før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 1-3.

Fortsatt på sjetteplass

Etter tirsdagens kamp er Sykkylven nummer åtte på tabellen med null poeng, mens Brattvåg/Norborg/Ravn er på sjetteplass med seks poeng.

Christoffer Lervåg var kampleder.

24. mai er det ny kamp for Brattvåg/Norborg/Ravn. Da møter de Hødd. Sykkylven skal måle krefter med Bergsøy 25. mai.