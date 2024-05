Sander Myhre Steinvik sendte Malvik/Hommelvik i ledelsen da han satte inn 1-0 etter et kvarter, og Malvik/Hommelvik doblet ledelsen da Johan Børseth satte inn 2-0 åtte minutter senere. Steinvik satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Malvik/Hommelvik. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 3-0.

Dominerte i andreomgang

Malvik/Hommelvik økte ledelsen da Ole Skotvedt Krogh satte ballen i nettet seks minutter ut i andreomgangen. Dermed var stillingen 4-0, og Johan Børseth la på til 5-0 for vertene rett etterpå. Etter 47 minutter økte avstanden mellom lagene da Adam El-Kelish Walden satte inn 6-0 for hjemmelaget, og Jonas Nordgård Stensaas økte ledelsen da han satte inn 7-0 tre minutter senere. Et kvarter før slutt reduserte Sverre da Emil Alstad Sandnes satte inn 1-7-målet. Aksel Mæhlen økte ledelsen for Malvik/Hommelvik da han satte inn 8-1 to minutter før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 8-1.

Malvik / Hommelvik leder serien

Etter lørdagens kamp er Malvik/Hommelvik på førsteplass på tabellen med 13 poeng, mens Sverre er på åttendeplass med tre poeng.

Frode Tøndel Øyangen var kampleder.

Sverre spiller neste kamp mot Egge/Sørlia 25. mai, mens Malvik/Hommelvik spiller mot Namsos dagen etter.