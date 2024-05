Nordreisa tok ledelsen da Båtnes scoret etter kun to minutter, og Nordreisa-spilleren fikk nettsus og doblet ledelsen fire minutter senere. Etter 22 minutters spill vartet samme spiller opp med hattrick, og Båtnes satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Nordreisa. Båtnes satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for Nordreisa ni minutter senere, og Elias Knutsen økte til 6-0 for Nordreisa noen minutter før sidebytte. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 4-0.

Dro ifra

Båtnes scoret sitt sjette mål da han gjorde 7-0 etter 68 minutter. Sju minutter senere reduserte Aksel Blixgård til 1-7 for Nordreisa 2. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 7-1.

Mye å se fram til neste runde

Nordreisa og Nordreisa 2 har nå begge seks poeng.

Espen Johnsen var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Nordreisa bryner seg på Tromsdalen 2 11. mai, mens Nordreisa 2 spiller neste kamp mot Tromsø 3.