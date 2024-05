Sturla Husevåg sendte Gossen/Ekko/Aureosen i føringen da han satte inn 1-0 etter 23 minutter, men Nicolai Johansen Bolme sørget for balanse i Surnadal-regnskapet da han satte inn 1-1 to minutter senere. Da lagene gikk i garderoben etter 40 minutter, var stillingen 1-1.

Straffemål

Jo Helgetun Schei sendte Surnadal foran da han satte inn 2-1 noen minutter ut i andre omgang, men Husevåg utlignet da han satte inn 2-2 etter 51 minutters spill. Gossen/Ekko/Aureosens samme spiller satte inn et straffespark ti minutter senere. Et kvarter før full tid utlignet Bolme for Surnadal, og minuttet før full tid fikk Surnadal straffe. Samme spiller scoret 4-3-målet. Husevåg utlignet for Gossen/Ekko/Aureosen rett etterpå. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 4-4.

Fortsatt på femteplass

Etter kampen har både Gossen/Ekko/Aureosen og Surnadal ett poeng.

Stig Arild Råket var kampleder.

Begge lag spiller sin neste kamp 13. mai. Gossen/Ekko/Aureosen skal spille mot Averøykameratene, mens Surnadal møter FCK.