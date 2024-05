Bjørnås sendte Bardufoss/Bardu i ledelsen da hun satte inn 1-0 etter 17 minutters spill. Ingrid Nilsen Elvenes utlignet da hun satte inn 1-1, og resultatet sto seg til hvilen. Ved pause var stillingen 1-1.

Bardufoss / Bardu hadde grunn til å juble mot Tromsdalen

Michaela Solseth sørget for at Bardufoss/Bardu tok ledelsen på nytt med sin scoring noen minutter etter pause, og Bardufoss/Bardu-spiller Thea Kamilla Thomassen Fosslund satte ballen i mål og sørget for at resultattavla viste 3-1. Bjørnås satte ballen i nettet og økte ledelsen minuttet før full tid. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 4-1.

Bardufoss / Bardu leder serien

Etter fredagens kamp er Bardufoss/Bardu serieleder på tabellen med seks poeng, mens Tromsdalen er nummer seks med tre poeng.

Stian Pettersen dømte oppgjøret.

16. mai skal Bardufoss/Bardu møte Kvaløya, mens Tromsdalen møter Tromsø 2.