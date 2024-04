Heider Abdulridha Khalaf sendte Varegg 2 tidlig i ledelsen, og Varegg 2 var på farten igjen etter kun sju minutters spill. De doblet ledelsen da Sindre Eknes Adolfsen satte inn 2-0. Johannes Bakke Hagesæter (Varegg 2) satte inn et straffespark tre minutter senere. Etter 17 minutter reduserte Fri da Henrik Olsnes satte inn 1-3-målet. Fri gjorde selvmål fire minutter senere da Tobias Mokleiv var uheldig. Etter 25 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Hagesæter satte inn 5-1 for Varegg 2, og Khalaf økte til 6-1 seks minutter senere. Noen minutter før hvilen la Sondre Andreas Lehne på til 7-1 for Varegg 2. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 7-1.

Hjemmelaget økte ledelsen

Varegg 2 rykket ytterligere ifra da Thomas André Cadena Ingebrigtsen økte ledelsen da det var spilt en halv time i andreomgangen, og Leon Amigh Brattaule satte ballen i nettet og økte ledelsen fem minutter senere. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 9-1.

Topper tabellen

Etter søndagens kamp er Varegg 2 på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Fri ligger på femteplass med tre poeng.

Erlend Haugen Stalheim dømte kampen.

Fri spiller neste kamp mot Øystese/Norheimsund 19. april, mens Varegg 2 møter Voss 2 to dager senere.