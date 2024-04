Edvard Østhus Hassel ga Astor 2 ledelsen allerede etter seks minutters spill. Noen minutter før pause ble Astor 2 redusert til ti spillere etter at Petter Halle-Knutzen fikk rødt kort. Linus Stensås (Freidig 2 G14) satte inn et straffespark etter 35 minutter. Etter halvspilt kamp sto det 1-1.

Kunne juble til slutt

Ti minutter ut i andreomgangen tok Astor 2 ledelsen igjen ved Even Johan Strøm Waade, men Freidig 2 utlignet til 2-2 da Stensås satte ballen i mål rett etterpå. Teodor Steinhanses Ulset sendte Freidig 2 i føringen etter 64 minutters spill, og Freidig 2-spilleren scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 4-2 tre minutter senere. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 2-4.

Strøm Waade (Astor 2 G14) og Fredrik Album Myrbakken (Freidig 2 G14) fikk begge gult kort.

Slik spilles neste runde

Hugo Lavik var dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Freidig 2 prøver seg mot Vestbyen 2/Nationalkameratene 2/Sverresborg 2 26. april, mens Astor 2 spiller neste kamp mot Vestbyen 2/Nationalkameratene 2/Sverresborg 2 3. mai.