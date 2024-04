Martin Belland ga Trauma en tidlig ledelse i kampen etter bare to minutters spill, og Trauma doblet ledelsen da Knutsen satte inn 2-0 etter 18 minutter. Trauma økte ledelsen da Ludvig Holberg Øynes satte ballen i nettet fem minutter senere. Dermed var stillingen 3-0, og et kvarter før hvilen økte Trauma ved Asbjørn Pedersen. Noa Sagen-Solheim økte ledelsen da han satte inn 5-0 rett etterpå, og Christian Thomassen økte ledelsen for Trauma da han satte inn 6-0 etter 28 minutters spill. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-6 etter første omgang.

Dro ifra

Muhand Sourani reduserte til 1-6 ett minutt etter hvilen, og Just reduserte til 2-6 ved Brian Matheo Løvdal Halvorsen åtte minutter senere. Etter 53 minutter økte avstanden mellom lagene da Anders Hauland Parnemann satte inn 7-2, og Knutsen scoret igjen da han gjorde 8-2 fem minutter senere. Fire minutter før slutt var hattricket et faktum for Trauma-spilleren. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Dermed endte oppgjøret 2-9.

Adrian Garshol fikk se det gule kortet.

Spennende runde i vente

Adrian Endre Westgård var dommer i kampen.

Begge lag spiller sin neste kamp 24. april. Just skal spille mot Gimletroll 3, mens Trauma møter Sørfjell.