Leon Mikal Tro Stene sendte Os 2 i ledelsen allerede etter fire minutters spill, men Lucas Tysdal Edvardsen utlignet til 1-1 da han satte ballen i mål ti minutter senere. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 1-1.

Kunne juble til slutt

Erlend André Nesbø ga Os 2 ledelsen på nytt da det var spilt et kvarter av andre omgang, men Lucas Tysdal Edvardsen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2 etter 62 minutter. Erlend André Nesbø scoret igjen da han gjorde 3-2 åtte minutter senere. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 3-2.

Kristoffer Bratseth Bjørge fikk se det gule kortet.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter tirsdagens kamp er Os 2 nummer to på tabellen med seks poeng, mens Sund 2 er på sjetteplass med tre poeng.

Viktor Andreas Navdal var kampleder.

I neste runde skal Os 2 måle krefter med Nymark 2 1. mai, mens Sund 2 møter Sotra 3 samme dag.