Hitra tok ledelsen ved Sindre Sætherbø Kvakland etter 21 minutters spill, men Torp-Helland sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 1-1 fem minutter senere. Adrian Leistad sendte Ranheim 2 i ledelsen da han satte inn 2-1 fem minutter før pause, men Hitra utlignet til 2-2 da Jakob Arntsen satte ballen i mål rett etterpå. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-2.

Hadde grunn til å juble

Torp-Helland scoret igjen da han gjorde 3-2 noen minutter ut i andre omgang, men Sindre Heggen Johansen utlignet til 3-3 da han satte ballen i mål etter 64 minutter. Kristoffer Scott Hertzberg Vestgøte sørget for at Ranheim 2 tok ledelsen igjen med sin scoring et kvarter før slutt, og Brage Aune scoret 5-3-målet for Ranheim 2 ett minutt senere. Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter dette. Dermed ble sluttresultatet 3-5.

Hitras Alex Soboniak og Ludvik Hestnes fikk se det gule kortet. For Ranheim 2 fikk Vebjørn Bandlien gult kort.

Klatret på tabellen

Etter mandagens kamp er Hitra på tolvteplass på tabellen med null poeng, mens Ranheim 2 ligger på femteplass med tre poeng.

Amir Spjøtvold Mian var dommer i kampen.

27. april er det ny kamp for Hitra. Da møter de Heimdal. Ranheim 2 skal måle krefter med Alvdal samme dag.