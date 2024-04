Martine Lien Forbord ga Malvik 2 ledelsen etter 25 minutter. Etter halvspilt kamp var stillingen 1-0.

Holdt på føringen etter hvilen

Kaja Gresseth sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1. Stensaas sørget for at Malvik 2 tok ledelsen igjen med sin scoring et kvarter før slutt. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 2-1.

Poengjakten fortsetter

Mikael Marius Hansen var dommer.

25. april skal Malvik 2 møte Fram Skatval, mens Hegra møter Byåsen.