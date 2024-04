Vindbjart 2 tok en tidlig ledelse i kampen etter scoring ved Troy Tenney. Ved pause var stillingen 0-1.

Dominerte etter hvilen

Adrian Nattapat Mellemberg sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1, og Indy Kelly Ryen-Read sendte Tveit 2/Hånes 2 i føringen etter 40 minutter. Troy Tenney sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 2-2 like etterpå, og etter 52 minutters spill vartet samme spiller opp med hattrick. Elias Høgetveit fant nettmaskene tre minutter senere, og etter 59 minutter økte Vindbjart 2 ved Ulrik Thune. Vindbjart 2 økte ledelsen da samme spiller satte ballen i nettet rett etterpå. Dermed var stillingen 6-2, og Vindbjart 2-spilleren fikk sitt hattrick etter 62 minutters spill. Elias Høgetveit satte ballen i nettet og økte ledelsen til 8-2 for gjestene. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 2-8.

Poengjakten fortsetter

Ronny Hauge var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Vindbjart 2 måle krefter med Søgne 2 5. april. Tveit 2/Hånes 2 møter Søgne 2 9. april.