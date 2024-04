Tage Haukeberg sørget for ledelse da han satte inn 1-0-målet bare noen minutter ut i kampen, men Gustav Hasle Juliebø sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 etter 20 minutters spill. Trygg/Lade tok ledelsen da Ola Gikling Bruseth scoret ti minutter senere, men Mads Horgøien sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2. Lillebo sørget for at Stjørdals-Blink tok ledelsen på nytt med sin scoring etter 39 minutter. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-3.

Måltørke etter pause

Begge lagene forsøkte det de kunne for å få ballen i mål, men kampens andre akt endte målløs. Dermed viste resultattavla 2-3 da sluttsignalet lød.

Oliver Skjeldal Myhr (Trygg/Lade) og Andreas Pettersen (Stjørdals-Blink) fikk begge gult kort.

Mye å se fram til neste runde

Robert Eggen dømte oppgjøret.