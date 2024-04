Etter kun tre minutters spill tok Austevoll 2 ledelsen ved Blix. Seks minutter senere ble vondt til verre for Smørås 2, da Simon Karsten Karlsen doblet ledelsen for Austevoll 2. Blix la på til 3-0 for Austevoll 2 etter 13 minutter, og rett etterpå økte avstanden mellom lagene da Austevoll 2s spiller nummer 20 satte inn 4-0. Etter 24 minutters spill økte Austevoll 2 ved Austevoll 2s spiller nummer sju, og Hallvard Møgster Samland satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-0 for samme lag to minutter senere. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-6.

Dominerte andre omgang

Etter 46 minutter vartet Blix opp med hattrick, og Austevoll 2 rykket ytterligere ifra da samme spiller økte ledelsen sju minutter senere. Et kvarter før slutt la en av Austevoll 2s spillere på til 9-0 for Austevoll 2, og like etterpå scoret Austevoll 2-spilleren igjen da han gjorde 10-0. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Da dommeren blåste av kampen, viste resultattavla 0-10.

Spennende runde i vente

Sondre Naustvåg Øksnes var kampleder.

I neste runde skal Smørås 2 måle krefter med Nore Neset 2 18. april. Austevoll 2 møter Nore Neset 2 1. mai.