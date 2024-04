Hussein Idris Sido sendte Søgne i føringen da han satte inn 1-0 etter 15 minutter, og Søgne doblet ledelsen da Nygård satte inn 2-0 fire minutter senere. Tobias Severinsen la på til 3-0 for Søgne etter 23 minutters spill. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-3.

Dro ifra

Nygård scoret igjen da han gjorde 4-0 etter et kvarter av andre omgang, og sju minutter senere økte avstanden mellom lagene da Morten Leithe Abrahamsen satte inn 5-0 for Søgne. Et kvarter før slutt ble avstanden mellom lagene mindre da Odne Verdal Rafoss reduserte til 1-5. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Kampen endte dermed 1-5.

Ny runde - nye muligheter

Sigurd Åtland var dommer i kampen.

I neste runde skal Lyngdal måle krefter med Randesund 3 7. april. Søgne møter Våg 3 13. april.