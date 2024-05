Ivan Bubalo sendte Skånland i føringen da han satte inn 1-0 etter kun seks minutters spill, og Skånland var på farten igjen to minutter senere. De doblet ledelsen da Eskil Arnesen satte inn 2-0. Theodor Hustad satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Skånland. Lagene gikk i garderoben på stillingen 3-0 til pause.

Målbonanza etter hvilen

Stian Christensen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Skånland to minutter etter pause, og Jade Nathaniel Caderao la på til 5-0 da det var spilt et kvarter av andre omgang. Magnus Aaron Vesterheim økte ledelsen da han satte inn 6-0 etter 77 minutter, og Christoffer Nicolai Torbergsen økte ledelsen for Skånland da han satte inn 7-0 etter 90 minutters spill. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 7-0.

Skånlands Oliver Nikolai Bendiksen, Sher Day Htoo og Ivan Bubalo pådro seg gult kort. For Morild fikk Jonas Manuel Kristiansen Aloyseous, Truls Knudsen og Johan Olsen gult kort.

Tok steg på tabellen

Etter søndagens kamp er Skånland på femteplass på tabellen med seks poeng, mens Morild ligger på fjerdeplass med sju poeng.

Michael Wikestad Pedersen var dommer i oppgjøret.

Skånland prøver seg mot Medkila 1. juni, mens Morild spiller neste kamp mot Leknes 8. juni.