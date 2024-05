Halseth sendte Tveit/Hånes i ledelsen etter 28 minutter. Rett etterpå ble vondt til verre for Gimletroll 2, da Therese Biseth doblet ledelsen for Tveit/Hånes. Etter 45 minutters spill la Halseth på til 3-0 for Tveit/Hånes. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 0-3.

Bortelaget økte ledelsen

Connie Fredbo satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Tveit/Hånes, og Thea Helene Peterson Nordstrand satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for Tveit/Hånes etter 73 minutter. Det ble ikke flere mål i kampen. Dermed endte oppgjøret 0-5.

Tveit / Hånes topper serien

Tveit/Hånes har seiret i seks strake kamper.

Etter onsdagens kamp er Gimletroll 2 på sjetteplass på tabellen med ett poeng, mens Tveit/Hånes ligger på førsteplass med 18 poeng.

Stian Rasmussen var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Gimletroll 2 måle krefter med Hægebostad/Kvinesdal 29. mai. Tveit/Hånes møter Lyngdal 30. mai.