Ellingsøy tok en tidlig ledelse i kampen etter scoring ved Pedro Arthur Andrade Da Rosa Silva, men etter et kvarters spill utlignet Karsten Strand Vingen for Vigra. Samme spiller sendte Vigra i føringen ett minutt senere, men Joachim Kragseth Skotte sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2. Etter 25 minutter tok Vigra ledelsen på nytt ved Ola Just Martinsen, men Skotte sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 3-3 fire minutter senere. Håvard Ulvestad Sperre sørget for at Ellingsøy tok ledelsen igjen med sin scoring etter 34 minutters spill. Etter halvspilt kamp sto det 3-4.

Straffescoring

Tom Reidar Slyngstad utlignet for Vigra noen minutter etter hvilen, og Vigra tok ledelsen på nytt da Martinsen scoret noen minutter ut i andre omgang. Nicolai Roald Røsvik (Vigra) scoret fra straffemerket fem minutter før slutt, og Vigra rykket ytterligere ifra da Henrik Blindheimsvik økte ledelsen fem minutter senere. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 7-4.

Ellingsøys Johan Remø Nesseth og Håkon Hammerås fikk se det gule kortet.

Vigra klatrer til femteplass

Etter onsdagens kamp er Vigra på femteplass på tabellen med seks poeng, mens Ellingsøy er nummer ni med null poeng.

Jan Helge Lund var dagens dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Ellingsøy spiller neste kamp mot Sykkylven 2 29. mai, mens Vigra spiller mot Sykkylven 2 5. juni.