Etter 29 minutters spill tok Skaun 2 ledelsen ved Abdallah Hussein Alkhalil. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-1.

Skaun 2 var suverene i andre omgang

Henrik Søfting scoret og doblet ledelsen for Skaun 2 åtte minutter ut i andre omgang, og samme spiller økte ledelsen for Skaun 2 da han satte inn 3-0 rett etterpå. Etter et kvarter av andreomgangen økte avstanden mellom lagene da Ola Meistad Grandetrø satte inn 4-0, og en av lagets spillere økte ledelsen da han satte inn 5-0 fire minutter senere. Sverre Lillemo satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-0 for Skaun 2 etter 63 minutter. Ingen av lagene klarte å score flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 0-6.

Beholder plassen på tabellen

Etter mandagens kamp er Valsøyfjord/Halsa på tiendeplass på tabellen med null poeng, mens Skaun 2 er nummer tre med 13 poeng.

I neste runde skal Valsøyfjord/Halsa måle krefter med KIL/Hemne 30. mai. Skaun 2 møter Orkla/Orkdal 4. juni.