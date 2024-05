Dale/Stanghelle/Vaksdal tok ledelsen da Brattabø scoret etter 18 minutters spill, men Noah Tangen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Henrik Fanebust Lilletveit ga Radøy ledelsen ni minutter senere. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-1.

Dale / Stanghelle / Vaksdal hadde grunn til å juble mot Radøy

Brattabø utlignet da han satte inn 2-2 et kvarter før full tid, og ti minutter senere var hattricket et faktum for Dale/Stanghelle/Vaksdal-angriperen. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 2-3.

Tok over sjetteplassen

Etter lørdagens kamp er Radøy på andreplass på tabellen med ti poeng, mens Dale/Stanghelle/Vaksdal ligger på sjetteplass med seks poeng.

Atle Reiersen var kampleder.

Dale/Stanghelle/Vaksdal spiller neste kamp mot Varegg/Sandviken 2 2. juni, mens Radøy bryner seg på Tertnes to dager senere.