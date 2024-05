Stian Bakken Haugen sendte Fosen foran da han satte inn 1-0 etter 23 minutters spill, og Fosen var på farten igjen fem minutter senere. De doblet ledelsen da Kjartan Kjøsnes satte inn 2-0. Tre minutter før sidebytte økte Fosen ved 25-åringen. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 0-3.

Dominerte etter hvilen

Martin André Indstrand satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Fosen, og etter 56 minutter la Lucas Berg Steen på til 5-0. Like etterpå scoret samme mann igjen da han gjorde 6-0, og Haugen scoret sitt andre mål da han gjorde 7-0 to minutter på overtid. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 0-7.

Flatanger 2s Simon Stamnes Hågensen fikk se det gule kortet.

Flatanger 2 beholder åttendeplass

Flatanger 2 har ikke tatt poeng på de siste to kampene.

Etter søndagens kamp ligger Flatanger 2 på åttendeplass på tabellen med ett poeng, mens Fosen er på andreplass med 13 poeng.

Andreas Lauritz Sørensen dømte oppgjøret.

Begge lag spiller sin neste kamp 20. mai. Flatanger 2 skal spille mot Kolvereid, mens Fosen møter Kvam (Steinkjer).