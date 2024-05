Mads Gaupseth Andersen sendte Flekkefjord i føringen etter 22 minutters spill. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 1-0.

Økte ledelsen

Isak Bråthen sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 1-1 etter 64 minutter. Lars Larsen Fidje sørget for at Flekkefjord tok ledelsen igjen med sin scoring åtte minutter senere, og Tønnessen sørget for jubel da han satte inn 3-1 etter 80 minutters spill. Sju minutter senere scoret samme spiller sitt andre mål da han gjorde 4-1. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 4-1.

Flekkefjords Pawel Tytyk fikk se det gule kortet. For Søgne fikk Liam Eivindson Aarsland og Raul Iosua Gogozan gult kort.

Flekkefjord klatrer til sjetteplass

Flekkefjord har vunnet sine siste tre hjemmekamper.

Etter tirsdagens kamp er Flekkefjord på sjetteplass på tabellen med ni poeng, mens Søgne ligger på sjuendeplass med åtte poeng.

Abdallah Tarik Qashua var dagens dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Flekkefjord måle krefter med Trauma, mens Søgne møter Gimletroll.