Brage Schistad Dyrkoren sendte laget sitt i ledelsen da han satte inn 1-0-målet etter 45 minutters spill. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 1-0.

Lyngen / Karnes så rødt

Lyngen/Karnes' Marcus Christensen pådro seg rødt kort etter 64 minutter, og Sverre Jakobsen fikk nettsus og doblet ledelsen for Tromsdalen 2 da det var spilt en halv time i andre omgang. Nikolai Sørensen hadde akkurat entret banen da han satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 seks minutter senere. Fire minutter før slutt reduserte Krister Skogli til 1-3 for Lyngen/Karnes, og Andreas With Karlsen reduserte til 2-3 for Lyngen/Karnes like etterpå. Etter 90 minutters spill ble Einar Skogheim (Lyngen/Karnes) sendt i dusjen da han fikk sitt andre gule kort. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 3-2.

Tromsdalen 2s Sivert Lind Olsen og Alfred Blix pådro seg gult kort. For Lyngen/Karnes fikk Øyvind Garfjell og Kristian Bjørn Hansen gult kort.

Uendret tabellplassering for bortelaget

Tromsdalen 2 har tatt tre poeng i fire kamper på rad.

Etter tirsdagens kamp er Tromsdalen 2 på fjerdeplass på tabellen med tolv poeng, mens Lyngen/Karnes ligger på ellevteplass med ett poeng.

Edvard Habberstad var dommer i oppgjøret.

25. mai er det ny kamp for Tromsdalen 2. Da møter de Nordreisa. Lyngen/Karnes skal måle krefter med Tromsø 2 samme dag.