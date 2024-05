Felix Kutsche Eriksen (Våg) scoret fra ellevemetersmerket etter bare ni minutters spill. Tre minutter senere ble vondt til verre for Tigerberget, da Kjeldsberg doblet ledelsen for Våg. Ole Kristian Fuglestad økte til 3-0 for Våg etter 15 minutter, og Kjeldsberg scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 4-0 et kvarter før pause. Eriksen økte ledelsen for Våg da han satte inn 5-0 fire minutter senere, og etter 45 minutters spill vartet Kjeldsberg opp med hattrick. Lagene gikk av banen på stillingen 6-0.

Scoret på straffespark

Våg økte ledelsen da 26-åringen satte ballen i nettet sju minutter etter sidebytte. Dermed var stillingen 7-0. Seks minutter senere fikk Våg straffe, og Isak Andersen Abusdal scoret fra ellevemeteren. Mathias Myrland Syversen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 9-0 for Våg. Et kvarter før slutt ble avstanden mellom lagene redusert da Florian Lazis reduserte til 1-9. Rett etterpå økte avstanden mellom lagene da Tobias Jakobsen satte inn 10-1. Tigerberget gjorde 2-10 etter 90 minutter. Våg økte til 11-2 i samme minutt. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 11-2.

Tigerbergets Jan Aage Nordbø, Sindre Kvame og Sander Opromchop pådro seg gult kort.

Tok steg på tabellen

Etter mandagens kamp er Våg på tredjeplass på tabellen med 15 poeng, mens Tigerberget er nummer seks med elleve poeng.

Odd-Arild Skonhoft var dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Tigerberget måle krefter med Donn, mens Våg møter Vindbjart 2.