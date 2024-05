Nordreisa tok ledelsen ved Matias Johansen Fossvoll etter tolv minutter. Ti minutter senere ble vondt til verre for Skarp/Stakkevollan, da Ibrahim Luke doblet ledelsen for Nordreisa. Lennart Karlsen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Nordreisa etter 32 minutters spill. Ved pause var stillingen 3-0.

Hjemmelaget økte ledelsen

Fire minutter før slutt scoret Luke igjen da han gjorde 4-0. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 4-0.

Are Olsvik pådro seg gult kort.

Nordreisa leder serien

Etter lørdagens kamp er Nordreisa på førsteplass på tabellen med tolv poeng, mens Skarp/Stakkevollan er nummer sju med tre poeng.

Hallgeir Eivind Bertelsen var dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Nordreisa spiller mot Skjervøy 21. mai, mens Skarp/Stakkevollan spiller neste kamp mot Tromsdalen 2 4. juni.