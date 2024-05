Christoffer Heggen sendte Valldal/NEG i føringen da han satte inn 1-0 bare noen minutter ut i første omgang, og Adrian Johansen Hjelle doblet ledelsen for Valldal/NEG da han satte inn 2-0 allerede etter seks minutter. Torleif Linge Dale satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Valldal/NEG, og seks minutter senere økte avstanden mellom lagene da Christoffer Heggen satte inn 4-0 for Valldal/NEG. Etter halvspilt kamp sto det 4-0.

Dominerte etter pause

Henrik Myklebust Vestre økte ledelsen da han satte inn 5-0 to minutter etter hvilen, og hjemmelaget økte ledelsen da Kristoffer Sjøblom-Uri satte ballen i nettet sju minutter senere. Dermed var stillingen 6-0. Samme lag rykket ytterligere ifra da K. Sjøblom-Uri økte ledelsen da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Herd 2 reduserte til 1-7 ved Biruk Samson Tilahun seks minutter senere, og Jonas Farstad Nerland reduserte til 2-7 etter 58 minutters spill. Rett etterpå økte Valldal/NEG ved Andreas Myklebust, og tre minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da Dale satte inn 9-2. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 9-2.

Valldal / NEG topper serien

Etter tirsdagens kamp er Valldal/NEG på førsteplass på tabellen med 15 poeng, mens Herd 2 er nummer fire med seks poeng.

Remi Andre Uri-Landsnes dømte oppgjøret.

20. mai skal Valldal/NEG møte Aksla 2, mens Herd 2 møter Sunnylven.