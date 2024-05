Håkon Skaldebø sendte Ørland 2 i ledelsen etter kun fem minutter, men Peder Gabriel Thanke Aspli utlignet da han satte inn 1-1 åtte minutter senere. Etter 25 minutters spill tok Ørland 2 ledelsen på nytt ved Emilian Storvik, og åtte minutter senere scoret Håkon Skaldebø sitt andre mål da han gjorde 3-1. Aksel Moe Næss reduserte til 2-3 for Heimdal etter 35 minutter. Lagene gikk av banen på stillingen 3-2 til pause.

Hentet inn ledelsen

Tobias Sem Iversen sørget for jubel da han satte inn 4-2 etter 53 minutters spill. Fire minutter senere reduserte bortelaget da en av lagets spillere satte inn 3-4-målet, og en spiller sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 4-4 to minutter før slutt. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 4-4.

Samme tabellplassering for bortelaget

Etter oppgjøret står både Ørland 2 og Heimdal med åtte poeng.

Tom-Andre Olden var dommer.

Ørland 2 spiller neste kamp mot Romolslia 20. mai, mens Heimdal prøver seg mot Utleira 2 24. mai.