Synne Bauer sendte Vestnes Varfjell i føringen allerede etter åtte minutters spill, og Sofie Robertsen fikk nettsus og doblet ledelsen like etterpå. Etter elleve minutter reduserte en spiller til 1-2 for Straumsnes, og en av lagets spillere utlignet da hun satte inn 2-2 fire minutter senere. Etter 25 minutters spill tok Vestnes Varfjell ledelsen igjen ved samme spiller, men en spiller sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 3-3 rett etterpå. Da lagene gikk i garderoben etter 35 minutter, var stillingen 3-3.

Poengdeling

Straumsnes tok ledelsen ved Andrea Hovslien Kvisvik etter et kvarter av andre omgang. Inga Tveekrem scoret for Straumsnes ni minutter senere, slik at resultattavla viste 5-3. Tre minutter før slutt var hattricket et faktum for Sofie Robertsen, og Evida Grønningsæter Høgseth sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 5-5. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 5-5.

Nye poeng skal deles ut

Etter torsdagens kamp ligger Vestnes Varfjell på sjetteplass på tabellen med to poeng, mens Straumsnes er på andreplass med sju poeng.

Lauritz Røstberg var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Straumsnes spiller neste kamp mot Sunndal 2 23. mai, mens Vestnes Varfjell møter Sunndal 2 30. mai.