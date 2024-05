Samson Pissinga sendte Stjørdals-Blink i føringen etter kun seks minutters spill, og to minutter senere doblet Stjørdals-Blink ved Sondre Bolin. Etter 14 minutter la Øystein Puissant Interiteka på til 3-0 for Stjørdals-Blink, og Stjørdals-Blink økte ledelsen da Bolin satte ballen i nettet etter 26 minutters spill. Dermed var stillingen 4-0. Seks minutter senere reduserte Salman Farah Shidane til 1-4 for Overhalla, og noen minutter før hvilen ble avstanden mellom lagene redusert da Kristoffer André Vibstad Gjeseth reduserte til 2-4. Det ble ikke flere mål denne omgangen. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 2-4.

Kontroll etter pause

Shidane scoret igjen da han gjorde 3-4 sju minutter ut i andreomgangen, og Overhalla-spilleren utlignet da han satte inn 4-4 et kvarter før slutt. Pissinga scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 5-4 fire minutter senere, og Sverre Leirfall Hammer gjorde 6-4 etter 70 minutter. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 4-6.

Klatret på tabellen

Etter mandagens kamp er Overhalla på sjuendeplass på tabellen med seks poeng, mens Stjørdals-Blink er nummer seks med sju poeng.

Christer Høstland Hanssen var dommer i oppgjøret.

Stjørdals-Blink spiller neste kamp mot Verdal/Vinne 24. mai, mens Overhalla spiller mot Strindheim to dager senere.