Ingen av lagene maktet å score før pause. Dermed sto det 0-0 til pause.

Målshow etter pause

Lone Østbyhaug Lunden sendte Selbu foran da hun satte inn 1-0 fem minutter ut i andreomgangen, og Selbu var på farten igjen seks minutter senere. De doblet ledelsen da Maja Aas-Olsen satte inn 2-0. Etter et kvarter av andre omgang økte avstanden mellom lagene da en spiller satte inn 3-0 for Selbu. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Oppgjøret endte dermed 0-3.

Klatret til fjerdeplass

Etter onsdagens kamp er Malvik 2 på sjuendeplass på tabellen med null poeng, mens Selbu ligger på fjerdeplass med tre poeng.

Jonas Kjebekk-Johansen var dommer i kampen.

23. april skal Malvik 2 møte Neset, mens Selbu møter Charlottenlund 2.