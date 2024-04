Etter 17 minutters spill tok Ranheim 2 ledelsen ved Isabelle Solbakken Løvlie, og Pernille Langlo fikk nettsus og doblet ledelsen for Ranheim 2 seks minutter senere. Isabelle Solbakken Løvlie økte til 3-0 for Ranheim 2 etter 26 minutter, og Mali Knutli Selstad la på til 4-0 for Ranheim 2 sju minutter senere. Etter 35 minutters spill fullførte Isabelle Solbakken Løvlie sitt hattrick. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 0-5.

Ranheim 2 var suverene i andre omgang

Noen minutter etter hvilen la Isabelle Solbakken Løvlie på til 6-0 for gjestene, og Ranheim 2 rykket ytterligere ifra da samme spiller økte ledelsen noen minutter ut i andre omgang. Etter 47 minutter økte gjestene ved Isabelle Solbakken Løvlie, og Ada Vågsholm økte ledelsen da hun satte inn 9-0 seks minutter senere. Ida Skoglund-Larssen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 10-0 for bortelaget etter 65 minutters spill, og Lykke Lune Keiseraas økte ledelsen for gjestene da hun satte inn 11-0 fem minutter senere. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 0-11.

Ranheim 2 serieleder

Etter onsdagens kamp er Ålen/Haltdalen på fjerdeplass på tabellen med null poeng, mens Ranheim 2 ligger på førsteplass med seks poeng.

Solveig Marie Dieter-Bendixvold var dagens dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Ranheim 2 måle krefter med Byåsen 2, mens Ålen/Haltdalen møter Singsås 2/Sokna 2/Støren 2.