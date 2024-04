Herkules 2 tok ledelsen da Martin Abrahamsen Rosbach scoret etter kun to minutters spill, og Herkules 2 doblet ledelsen da Isak Jensen satte inn 2-0. Etter 14 minutter la Oliver Nilsen på til 3-0 for Herkules 2, og etter 28 minutters spill scoret Rosbach sitt andre mål da han gjorde 4-0. To minutter senere økte Herkules 2 ved O. Nilsen. Etter 33 minutter ble Skidars Jørgen Nygård Lie sendt i dusjen etter å ha pådratt seg sitt andre gule kort. Lagene gikk av banen på stillingen 0-5 etter første omgang.

Var suverene i andre omgang

Noen minutter etter hvilen reduserte Skidar ved Ola Eidholm Strandgård. Ayoub Guermati la på til 6-1 for Herkules 2 noen minutter ut i andreomgangen. Amadi Masuev reduserte for Skidar etter 62 minutters spill, og Skidar reduserte til 3-6 ved Lars Bendik Høyer Ballestad to minutter før slutt. Masuev scoret igjen da han gjorde 4-6 ett minutt før full tid. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 4-6.

Troner på topp

Etter onsdagens kamp er Skidar på fjerdeplass på tabellen med null poeng, mens Herkules 2 er på førsteplass med seks poeng.

Erik Karlstrøm var kampleder.

Skidar spiller neste kamp mot Gulset 2 1. mai, mens Herkules 2 prøver seg mot Hei 8. mai.