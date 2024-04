Etter bare fem minutters spill tok Guard/Aksla 3 7er ledelsen ved Sara Jordan Kaymakci, og seks minutter senere doblet Veim ledelsen. Etter 32 minutter reduserte Larsnes 7er ved Jeanett Rotset Farstad. Marlen Fagerhaug Emblem gjorde 3-1 like etterpå. Larsnes 7er gjorde 2-3 etter 36 minutters spill. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 3-2.

Målbonanza etter hvilen

Veim scoret igjen da hun gjorde 4-2 noen minutter ut i andreomgangen, og Karoline Rolland Bakken satte ballen i nettet og økte ledelsen sju minutter etter pause. To minutter senere økte avstanden mellom lagene da Kaymakci satte inn 6-2 for Guard/Aksla 3 7er, og Guard/Aksla 3 7er økte ledelsen da Bakken satte ballen i nettet ti minutter ut i andre omgang. Dermed var stillingen 7-2. Kaymakci fikk sitt hattrick rett etterpå, og etter et kvarter av andreomgangen var hattricket et faktum for Veim. 21-åringen økte ledelsen for Guard/Aksla 3 7er da hun satte inn 10-2 fire minutter senere. Etter 78 minutter reduserte Larsnes 7er til 3-10, og Farstad gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 4-10 like etterpå. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 10-4.

Slik spilles neste runde

Anette Selimovic Volstad var dagens dommer.

I neste runde skal Larsnes måle krefter med Vanylven 30. april. Guard/Aksla 3 møter Vanylven 14. mai.