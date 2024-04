Lars Løkken-Nesseth sendte Tynset 2 foran da han satte inn 1-0 allerede etter sju minutter. Etter halvspilt kamp sto det 0-1.

Leinstrand / Byneset klarte ikke nærme seg

Magnus Berntzen Singstad sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 fire minutter etter pause. S. Flaa Nordistuen sendte Tynset 2 i føringen igjen åtte minutter før slutt. Den endelige stillingen i kampen ble 1-2.

Spennende runde i vente

Dagfinn Olaf Hoffstrøm var kampleder.

27. april er det ny kamp for Leinstrand/Byneset. Da møter de Oppdal 2. Tynset 2 skal måle krefter med Gimse 2/Melhus 2 samme dag.